Sky si prepara al Natale con la sua offerta commerciale più competitiva di sempre, in termini di costi. Nonostante l’assenza della Serie A pesi certamente sui palinsesti della tv satellitare, il gruppo commerciale di Sky sta mettendo in atto una strategia molto aggressiva verso il mercato delle tv a pagamento.

Sky, le migliori offerte in vista del Black Friday

Uno degli obiettivi principali di Sky è evitare la fuga di abbonati verso DAZN, verso Amazon Prime Video o verso le vie dello streaming illegale. Per riuscire in questa delicata operazione, per la prima volta la pay tv ha deciso di abbassare in maniera drastica i suoi costi.

Da qualche settimana a questa parte, Sky ha ufficializzato i suoi listini Smart. In virtù dei nuovi listini, i prezzi saranno più bassi per vecchi e nuovi clienti. Ad esempio, il pacchetto Calcio avrà un costo di 5 euro al mese. Per coloro che sono iscritti al programma Extra, inoltre, il ticket sarà a costo zero per ben tre mesi.

Vantaggiosi sono i costi anche legati al ticket Sport. Il pacchetto che propone tutte le partite della Champions League insieme ad altre competizioni come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA avrà un prezzo mensile pari a 16,90 euro.

I vantaggi dei listini smart vanno oltre i classici ed ambiti pacchetti per calcio e sport. Occasioni importanti sono segnalate anche per il pacchetto Cinema, il cui prezzo mensile è di 10,90 euro e per il pacchetto base con serie tv e show d’intrattenimento, ad un prezzo di 14,90 euro al mese. Con i listini smart, vecchi e nuovi clienti potranno beneficiare del decoder Sky Q incluso nel prezzo a costo zero.