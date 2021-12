Il noto marchio automobilistico italiano Lancia ha da poco svelato ufficialmente per il mercato italiano un’edizione speciale della sua Lancia Ypsilon. Si tratta in particolare della nuova edizione limitata denominata Alberta Ferretti e realizzata, per l’appunto, con l’omonima stilista italiana.

Lancia presenta l’edizione limitata della Lancia Ypsilon, ovvero la Alberta Ferretti

Come già accennato, è stata da poco presentata ufficialmente per il nostro mercato un’edizione limitata della nota vettura a marchio Lancia. Nello specifico, la nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti si presenta e si contraddistingue dalle altre per alcuni tratti estetici particolari.

Spicca in primis il colore Grigio Alberta Ferretti. Quest’ultimo è stato realizzato con uno specifico trattamento della vernice che permette di avere un effetto iridescente. Tutto questo permette inoltre di fare “emergere i punti di luce rosa celati nella carrozzeria ed esaltandone eleganza e bellezza al femminile”.

In ogni caso, gli utenti hanno comunque la possibilità di scegliere tra altri colori. Tra questi, ci sono il bicolore nero (alternando nero lucido e nero opaco), Grigio Pietra, Nero Vulcano e il color pastello Bianco Neve. Anche gli interni della vettura sono poi molto particolari e unici. Troviamo infatti svariati dettagli nella colorazione Rose Gold e i sedili sono inoltre rivestiti in Seaqual Yarn.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti al momento è già disponibile presso le concessionarie italiane nella versione ibrida da 70 CV e nella versione GPL da 69 CV. Il prezzo di partenza è di 18.500 euro. Sarà tuttavia possibile averla ad un prezzo leggermente inferiore e pagando in comode rate da 149 sfruttando il finanziamento FCA Bank.