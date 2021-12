Le offerte che Coop e Ipercoop hanno deciso di lanciare per concludere l’anno in bellezza, fanno davvero risparmiare i vari consumatori che decideranno di acquistare la tecnologia, sopratutto se non intenzionati a spostarsi dal divano di casa.

La corrente campagna promozionale la consideriamo in netto contrasto con tutte le precedenti soluzioni di Coop e ipercoop, poiché gli acquisti possono essere completati solamente sul sito ufficiale, non nei vari negozi in Italia. In parallelo, lo ricordiamo, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, nel momento in cui ad esempio doveste spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte shock per tutti

Spendere poco con Coop e Ipercoop è decisamente semplice, e sopratutto alla portata della maggior parte degli utenti, anche se comunque il focus delle aziende è rivolto solo ed esclusivamente verso modelli di fascia media, e non propriamente recenti.

I due prodotti di cui consigliamo veramente l’acquisto sono Apple iPhone X e Galaxy S20 FE, il secondo è il più interessante, in quanto commercializzato nel 2020 e dotato di tutte le specifiche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon. Entrambi, ad ogni modo, sono disponibili a meno di 499 euro.

Per coloro che invece vorranno spendere al massimo 300 euro, potranno pensare di mettere le mani su Oppo Find X3 Lite, Oppo A16, Galaxy A32, Alcatel 1B e similari, tutti con discrete prestazioni generali ed un prezzo consono alle qualità stesse.