Il noto produttore cinese Vivo ha presentato in queste ultime settimane numerosi smartphone appartenenti alla fascia media e bassa del mercato. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia intenzione di presentare un nuovo top di gamma a marchio iQOO, cioè il prossimo Vivo iQOO Neo 6, il quale è stato da poco avvistato su Google Play Console.

Google Play Console ci rivela l’imminente arrivo del nuovo Vivo iQOO Neo 6

Nel corso delle ultime ore il sito web Google Play Console ci ha rivelato l’imminente arrivo di un nuovo smartphone del noto produttore cinese. Questa volta lo smartphone apparterrà però al marchio iQOO.

Lo smartphone in questione è infatti il prossimo Vivo iQOO Neo 6. Stando a quanto riportato sul sito, ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia alta. Ad alimentarlo troveremo infatti il processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm con a supporto ben 12 GB di memoria RAM. Si tratterebbe di un bel passo in avanti rispetto al precedente Vivo iQOO Neo 5, dato che quest’ultimo aveva come processore il SoC Snapdragon 870.

Il nuovo smartphone dell’azienda avrà inoltre un ampio display con un foro centrale per la fotocamera per i selfie con una risoluzione pari al FullHD+. Il software sarà Android in versione 11 mentre non mancherà il supporto alla ricarica rapida da ben 66W che garantirà tempi di ricarica rapidissimi. Il suo predecessore, invece, aveva la ricarica rapida da soli 44W.

Rimaniamo in attesa degli ultimi dettagli tecnici prima del debutto ufficiale di questo nuovo smartphone di Vivo a marchio iQOO, soprattutto riguardo al comparto fotografico e riguardo al prezzo di vendita.