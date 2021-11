Il produttore cinese Vivo è letteralmente senza freni. In queste ultime settimane ha presentato ufficialmente sul mercato davvero tanti smartphone, ma a quanto pare non basta. Nel corso delle ultime ore ha infatti svelato in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Vivo Y74s.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Vivo Y74s con processore MediaTek Dimensity 810

Il noto produttore cinese sembra dunque che voglia dare realmente filo da torcere alla concorrenza, presentando una quantità davvero esagerata di smartphone. L’ultimo arrivato e presentato in questo ore, in particolare, è il nuovo Vivo Y74s.

Nello specifico, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Sotto al cofano troviamo il processore MediaTek Dimensity 810 con in accoppiata una GPU Mali-G57 MC2. Come tagli di memoria, abbiamo 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2.

La parte frontale dello smartphone è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con un notch a goccia centrale. La diagonale è pari a 6.58 pollici, la risoluzione è pari al FullHD+ ma la frequenza di aggiornamento non va oltre i 60Hz, nonostante ci sia un sampling rate di 180Hz. La backcover ospita invece due sensori fotografici di cui uno principale da 50 megapixel e uno macro da 2 megapixel. Troviamo infine il supporto al dual sim, una batteria da 4100 mAh con ricarica rapida da 44W, il Bluetooth 5.1 e il jack audio per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y74s sarà distribuito per il mercato cinese nelle colorazioni Galaxy Blue e Starry Night Blackad un prezzo di circa 320 euro.