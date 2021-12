È una delle domande più cliccate nelle ultime ore, a ragione veduta: quando esce Hawkeye episodio 4? La serie TV, disponibile su Disney+, ha visto andare in onda l’episodio 3 il primo di dicembre.

Nella fattispecie, l’ep 3 é stato tra i più belli fino ad ora, pieno di azione, storie d’amore andate in malora e molto altro. Ma questo é solo l’antipasto, poiché nelle puntate a venire verrà introdotto un nuovo antagonista che ha suscitato la curiosità di tutti.

Sul proprio account Twitter, Marvel ha pubblicato un breve video teaser di quello che dovremo aspettarci in futuro. Sebbene la clip sia in gran parte un montaggio delle scene dei primi tre episodi, verso la fine possiamo scorgere una figura misteriosa vestita con un passamontagna e un paio di occhiali per la visione notturna.

Hawkeye episodio 4: chi é la figura misteriosa

Facendo un paio di calcoli, la figura misteriosa altri non sarebbe che Yelena Belova, la spia russa e sorella adottiva di Natasha Romanoff, recentemente apparsa anche in Black Widow.

Nella scena post-crediti del film, Valentina Allegra de Fontaine ha detto a Yelena che Clint Barton era il responsabile della morte di Natasha; a questo punto, molto probabilmente assisteremo alla resa dei conti tra Pugh e Jeremy Renner nelle prossime settimane.

A questo punto vi starete chiedendo, in preda all’hype: ma quando esce Hawkeye episodio 4? L’episodio uscirà il 1 Dicembre, e vi consigliamo di astenervi dal consultare i social perché gli spoiler sono dietro l’angolo!

Infine, vi ricordiamo che l’episodio 5 uscirà il 15 dicembre, mentre il 6 é previsto per il 22 dicembre

Di seguito il trailer dell’episodio 4, pubblicato dalla Casa delle Idee su YouTube: