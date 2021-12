WindTre prosegue oltre la giornata del Black Friday e si prepara a dar vita ad una stagione commerciale all’attacco. Per le settimane di avvicinamento al 25 Dicembre, il provider vuole contrastare l’avanzata di Iliad e della sua tariffa, Giga 120. Gli utenti che scelgono il provider arancione, ad esempio, possono beneficiare della tariffa WindTre Star+.

WindTre, la tariffa speciale per il Natale con ben 100 Giga in 4G

La ricaricabile WindTre Star+ + una delle occasioni più vantaggiose nel mercato della telefonia mobile, grazie ad un pacchetto ricco di contenuti ed a soglie di consumo di grande rilievo.

Nel dettaglio, gli utenti che scelgono di attivare la promozione di WindTre potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 100 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

Gli abbonati che decidono di attivare la promozione di WindTre dovranno rispettare una serie di condizioni. In particolare, gli abbonati dovranno impegnarsi a garantire una quota di 10 euro in sede di attivazione per la ricezione della SIM.

Sempre gli utenti che optano per la WindTre Star+ dovranno anche impegnarsi ad effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad prevede un tempo massimo di tre giorni lavorativi.

I clienti interessati a questa promozione possono rivolgersi direttamente punti vendita ufficiali del provider in Italia per chiedere informazioni o per procedere con l’attivazione della tariffa.