I prezzi attivati da Trony in occasione del Natale 2021 sono tra i più bassi di sempre, in questo modo gli utenti hanno la certezza di poter accedere ad un lungo elenco di offerte speciali applicate sui principali prodotti di tecnologia generale, e non solo.

La soluzione che potrete visualizzare nel nostro articolo, lo rammentiamo, è da considerarsi valida solamente per coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, in quanto gli sconti non sono stati attivati in egual misura sul sito ufficiale di Trony. I prodotti sono ad ogni modo distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata presso le medesime location.

Trony: tutte le offerte da non perdere

Da Trony gli utenti possono trovare tantissimi prodotti a prezzi veramente ridottissimi, almeno rispetto ai vari listini attualmente disponibili sul mercato. I migliori prodotti in promozione vanno effettivamente a toccare Galaxy Z Flip3, in vendita finalmente a soli 799 euro, passando anche per un incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo finale è di 899 euro, oppure il più economico Galaxy S21+, in vendita rispettivamente a 699 euro.

Non mancano soluzioni dai prezzi inferiori, le quali a tutti gli effetti vanno a toccare Oppo A94 disponibile a 294 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Galaxy A12 in vendita a 139 euro, Oppo Reno6 a soli 469 euro, oppure Galaxy A52s a 399 euro e Xiaomi Mi 11 Lite al prezzo finale di 369 euro.

Gli sconti, attivi fino al termine della giornata odierna, sono raccolti qui.