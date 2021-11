Il nuovo volantino Unieuro lanciato in occasione del Black Friday 2021, riesce a sopraffare le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, garantendo al consumatore un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative, promettendo comunque la possibilità di mettere le mani su prodotti di alta qualità.

Spendere poco con Unieuro è molto più semplice di quanto si avrebbe effettivamente pensato, per approfittare degli sconti, lo ricordiamo, sarà necessario recarsi personalmente in negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: che offerte speciali con il volantino

Con il black Friday di Unieuro non si scherza assolutamente, all’interno della corrente campagna promozionale si possono scovare prezzi veramente bassissimi, tra i quali spicca chiaramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone incredibile finalmente disponibile all’acquisto a soli 649 euro, nella sua variante sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Non manca chiaramente il giusto compromesso, ovvero uno smartphone che sia in grado di garantire eccellenti prestazioni, ma ad un prezzo più contenuto; questi è individuato nell’Oppo Find X3 Neo, attualmente in vendita a 569 euro. Le restanti proposte del volantino sono molto più economiche e vanno a toccare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A74, galaxy A12 o anche Realme C21. Per conoscere da vicino e nel dettaglio il volantino, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale.