Dopo lo storico accordo tra OPPO e il Milan, un altro brand tech sigla una partnership con una squadra di calcio italiana. Parliamo di Xiaomi e il Venezia FC, che hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di partnership a partire dalla stagione calcistica 2021/22. La partnership mira a mettere in atto una strategia condivisa, “fondata su innovazione, passione, stile e focalizzata sull’ispirare, coinvolgere e arricchire la vita delle persone in tutto il mondo.”

Il Venezia Football Club è una società calcistica professionistica con sede a Venezia, e che attualmente milita in Serie A. Storicamente, il club vanta risultati importanti, come ad esempio la vittoria della Coppa Italia nella stagione 1940-1941, piazzandosi al terzo posto in Serie A nella stagione successiva. Venezia FC disputa le sue partite in casa nello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, inaugurato nel 1913. Parliamo di uno stadio importantissimo dal punto di vista storico, poiché è il secondo più vecchio in Italia.

Xiaomi ha scelto il Venezia FC perché é uno dei club più originali e famosi del calcio europeo. Ed ha anche un certo appeal per estetica – bellissime le sue maglie – e stile di comunicazione. Assieme, le due società potranno sicuramente portare in essere una nuova visione basata sui valori fondanti il calcio, quali inclusività, lealtà, rispetto e crescita della persona.

Xiaomi 11T rispecchia appieno lo stile del Venezia FC

Il colosso cinese é sicuro che lo stile quanto mai attuale del del Venezia FC si rispecchia appieno nei prodotti della serie Xiaomi 11T.

“Lo slogan ‘Eleva il tuo stile’ di Xiaomi 11 Lite 5G NE trova secondo noi una perfetta realizzazione nella storia recente del Venezia FC. Un caso più unico che raro di club calcistico che è riuscito ad esprimersi oltre ai confini dello sport, valorizzando una città alla quale siamo molto attenti e raggiungendo il pubblico del fashion e dello streetwear di tutto il mondo. Un’eccellenza con la quale è risultato davvero naturale collaborare per continuare insieme su questo percorso” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

“Siamo molto orgogliosi che Xiaomi abbia scelto il Venezia FC per la sua prima partnership in Europa con un football club” – aggiunge Ted Philipakos, CMO del Venezia FC. “E’ un’azienda vicina ai propri utenti e impegnata a connettere le persone in tutto il mondo, oltre ad essere una delle realtà più innovative e all’avanguardia della propria industry, con standard qualitativi estremamente elevati. Il Venezia FC condivide con il brand la stessa filosofia, espressione della contaminazione tra sport e cultura ed è per questo che la collaborazione con Xiaomi è stata il naturale sviluppo del nostro percorso di posizionamento”.

In cosa si sostanzia l’accordo

L’accordo prevede una serie di eventi condivisi, la visibilità del brand Xiaomi a bordo campo – nello stadio del Venezia – durante le partite di Serie A, ed una presenza al Centro Sportivo Taliercio, la sede di allenamento della squadra.