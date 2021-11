Sbarcato in Europa circa due mesi fa, lo smartphone di fascia alta Oppo Reno 6 é protagonista di un bundle esclusivo pensato per i tifosi rossoneri. Una partnership sempre più forte quella tra l’azienda cinese e l’AC Milan, che va a concretarsi nel regalo perfetto per le ormai imminenti festività natalizie.

È infatti disponibile sull’e-commerce Oppo la Capsule Collection AC Milan. Questo bundle include uno smartphone della serie Oppo Reno 6, la Band Limited Edition AC Milan e una cover in silicone Limited Edition AC Milan. I prezzi sono di 799 euro per il bundle con il Reno 6 Pro e 499 euro per quello con la versione standard di Reno 6.

Oppo Reno 6 e Reno 6 Pro: specifiche tecniche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Reno 6 Pro é caratterizzato da un display AMOLED con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e diagonale di 6,55 pollici. Il processore é un Qualcomm Snapdragon 870. La batteria ha una capienza di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 65 W VOOC che permette di ricaricare in mezzora lo smartphone al 100% evitando che si surriscaldi – ed in questo modo usurare la batteria.

Reno 6, invece, decide di adottare un chipset Dimensity di MediaTek e, nella fattispecie, il Dimensity 900. Questo processore di fascia alta offre prestazioni di livello, difatti anche in questo caso non manca la tecnologia SuperVOOC 2.0 di OPPO. Le dimensioni del display sono le medesime della variante Pro, e sono entrambi degli OLED.

Reno 6 e Reno 6 Pro hanno altre cose in comune, come la configurazione della fotocamera. Entrambi i telefoni sono dotati di un sensore principale da 64 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Il Reno 6 Pro, in aggiunta, ha una fotocamera dedicata all’effetto ritratto, sempre più apprezzato. Per i selfie, abbiamo in entrambi i casi una frontale da 32 megapixel.