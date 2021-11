WindTre lancia la sua occasione speciale per il Black Friday. Gli utenti del provider arancione in questa giornata di grandi sconti potranno scegliere una tariffa alternativa rispetto alla Giga 120 di Iliad. Per il Black Friday, la scelta dell’operatore arancione si riversa sulla tariffa WindTre Star+.

WindTre, la tariffa speciale del Black Friday con ben 100 Giga

La promozione WindTre Star+ rappresenta una delle migliori iniziative del momento, sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i prezzi da vero ribasso.

Gli utenti di WindTre che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che andranno ad attivare questa tariffa di WindTre dovranno al tempo stesso rispettare alcune condizioni. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Allo stesso tempo, gli utenti dovranno anche esercitare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è operazione propedeutica all’attivazione della promozione WindTre Star+.

In base alle attuali condizioni, gli utenti che desiderano sottoscrivere questa promozione dovranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del provider in Italia. La tariffa è prevista per un tempo limitato, nel weekend del Black Friday, al netto di eventuali proroghe per le prossime settimane.