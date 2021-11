A quanto pare le sorprese in tema di film e uscite nelle sale non sono finite, infatti dopo l’arrivo dell’attesissimo trailer di Spider-man No Way Home, adesso è arrivato il turno di Universal Pictures, la casa che detiene i diritti di Jurassic Park e Jurassic World, la quale ha deciso a sorpresa di rilasciare il prologo del suo prossimo film, Jurassic World: Il dominio, terzo capitolo della saga facente parte della storia di Jurassic World e ambientato dopo i disastri del secondo capitolo, che ha visto l’arrivo in circolazione dei dinosauri sulla terra ferma.

Ebbene a sorpresa è stato reso disponibile uno spezzo che mostra i primi 5 minuti del film che in Italia debutterà nelle sale il 10 Giugno 2022, dunque con un largo anticipo rispetto alla data di uscita, un po’ per dare un assaggio di quello che ci aspetta e forse anche per alzare l’hype visto che da un po’ di tempo non si parlava più del film sequel della trilogia dedicata al capolavoro di Steven Spielberg.

Cosa emerge dal prologo

Il prologo come già detto mostra i primi minuti del film, il quale sostanzialmente riprende di pari passo dal punto dove ci eravamo lasciati, mostrando prima una sorta di parentesi sulla preistoria, ove viene mostrata l’iconica zanzara fare il pieno di sangue di dinosauro, diventando poi l’elemento chiave che darà la possibilità a John Hammond di dare vita al suo parco a tema, dopo questo breve intermezzo veniamo catapultati 65 milioni di anni dopo, inquadrando un inseguimento in elicottero, dove però a scappare non è un ladro, bensì Rexi, il T-Rex che nel secondo capitolo viene salvato dal gas nervino e sfugge libera in natura, però sulla terra ferma e civilizzata.