Come ogni mese, è arrivato il momento di fare il punto circa le novità che vedremo arrivare sul servizio in streaming Disney+ durante dicembre. Come potevamo immaginare non mancheranno i contenuti a tema natalizio.

Vi ricordo che la piattaforma in questione ha un prezzo di 8,99 euro al mese, prezzo che piazza la piattaforma di casa Disney tra le più economiche nel panorama streaming video attuale. Oltre al canone mensile, Disney+ offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale: il costo di questo abbonamento è di 89,90 euro all’anno. Scopriamo ora alcuni contenuti natalizi.

Disney+: tantissimi contenuti natalizi in arrivo

Il 1° dicembre arriverà The Last Duel, basata su eventi reali, la pellicola è incentrata sull’accusa di Marguerite de Carrouges di essere stata brutalmente aggredita da Jacques Le Gris, amico di suo marito, Jean de Carrouges. Due giorni dopo sbarcherà Diario di una Schiappa che racconta di Greg Heffley, un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie.

Il giorno della Madonna, 8 dicembre sbarcherà Benvenuto sulla Terra, una serie originale Disney+ di National Geographic che segue il due volte candidato all’Oscar Will Smith in una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra e rivelare i suoi segreti più nascosti. Sempre lo stesso giorno arriverà anche Vida Perfecta, un viaggio nell’universo femminile: nelle gioie, nelle paure, nei bisogni, nelle difficoltà, nella leggerezza e nella sessualità di tre donne trentenni: Maria, Esther e Cristina.

Nei giorni intorno al Natale vedremo arrivare, il 22 dicembre The Wonder Years, una storia di formazione ambientata alla fine degli anni ’60 che dà uno sguardo nostalgico a una famiglia della classe media di colore a Montgomery, Alabama, attraverso gli occhi del dodicenne e fantasioso Dean. Il 29 dicembre invece sarà la volta di The Book of Boba Fett, avventura dell’universo di Star Wars che vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.