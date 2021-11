Il debutto della nuova famiglia Honor 60 è atteso per il primo dicembre. L’azienda cinese svelerà al mondo il nuovo flagship in tutta la sua interezza, ma nel frattempo possiamo scoprire qualche dettaglio in più.

Honor infatti ha diffuso alcune immagini promozionali del nuovo terminale nelle mani di un testimonial. La foto permette di ammirare il design posteriore e quindi la configurazione delle fotocamere.

Come per il suo predecessore, anche la nuova famiglia del brand può vantare un comparto fotografico di dimensioni generose caratterizzato da due ottiche molto grandi. Nel mezzo sembra trovare spazio una terza ottica e, per completare la dotazione, ci sarà anche il flash LED.

Honor 60 si mostra nella prima foto ufficiale

Il nuovissimo Honor 60 nelle mani di Gong Jun, attore e modello cinese, è nella colorazione gradient blue ed è impreziosito da alcuni elementi che richiamano il cielo stellato. Infatti, le prime immagini promozionali per la serie erano proprio incentrate sul cielo stellato.

A giudicare dalle indiscrezioni emerse fino ad ora, la famiglia di flagship sarà composta da tre modelli distinti. Ad Honor 60 in versione base si affiancherà la variante Pro e quella SE. Per i primi due modelli ci aspettiamo uno schermo AMOLED FullHD+ con un alto valore di refresh rate e una ricairca rapida a 66W. Per la versione SE invece, la ricarica rapida arriverà “solo” a 44W.

Purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli nonostante manchino pochi giorni alla presentazione. Siamo certi che maggiori indiscrezioni emergeranno nel corso dei prossimi giorni.