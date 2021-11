Novembre è il grande mese del Black Friday. In casa Iliad, anche in questa fase dell’anno la migliore promozione per la telefonia mobile coincide con la popolare tariffa, Giga 120. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e i messaggi più 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni mese.