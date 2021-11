Truffe: attenzione ai falsi tecnici che manomettono i contatori

Una delle cose che non fallirà mai e ci sarà sempre finché morte non ci separi, sono le truffe. Purtroppo pandemia e crisi economica non solo non sono riuscite a placare questo fenomeno, ma addirittura lo hanno alimentato. In tutti i campi, dallo shopping online, alle banche più famose fino ad arrivare alle bollette dell'energia elettrica, occorre tenere gli occhi bene aperti. Infatti, le Forze dell'Ordine, proprio in questi giorni - hanno lanciato un allarme. Attenzione alle truffe dei falsi tecnici che manomettono i contatori per rubare nelle case.