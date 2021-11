Le nuove offerte Black Friday proposte da Expert rappresentano il punto perfetto di partenza per gli utenti che da tempo stavano attendendo il momento giusto per acquistare i migliori prodotti in circolazione, nel contempo risparmiando il più possibile.

Gli sconti che andremo effettivamente a raccontare, lo ricordiamo, sono da considerarsi effettivamente disponibili anche sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di una piccola quota per la consegna stessa. I singoli prodotti sono comunque commercializzati con la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale coprirà solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, nient’altro.

Expert: il Black Friday lancia grandissimi sconti

Expert spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti con una lunghissima serie di riduzioni di prezzo fortemente interessanti, a partire dalla fascia medio-alta della telefonia mobile, rappresentata alla perfezione da Oppo Find X3 Neo e Apple iPhone 12 Mini, entrambi proposti in vendita a meno di 600 euro, e con i quali è possibile godere di prestazioni al top assoluto.

Per quanto riguarda il segmento ancora più economico, invece, tutti si ritroveranno a poter spendere meno di 329 euro, godendo dell’accessibilità a Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G50, Motorola Moto E40, Vivo Y21, Oppo A94 o anche Realme C21 e Wiko Power U10. Per conoscere da vicino la campagna promozionale, affidatevi direttamente al sito ufficiale di Expert stessa.