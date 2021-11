Sappiamo già che il prossimo grande evento Xiaomi dovrebbe tenersi a dicembre, dove l’azienda presenterà lo Xiaomi 12. Probabilmente, l’azienda sta osservando i tentativi di addetti ai lavori e gente comune di prevedere la data esatta della presentazione, e ora potremo aver scoperto quando potrebbe aver luogo la premiere di Xiaomi 12.

Si dice che la presentazione del flagship sarà fissata per il 16 dicembre. È interessante notare che la presentazione stessa promette di essere lunga e durare quattro ore. È troppo lungo per mostrare un solo prodotto, il che significa che l’azienda presenterà diversi nuovi prodotti. Oltre a Xiaomi 12, potrebbe presentare MIUI 13 e una versione aggiornata del pieghevole Xiaomi Mix Fold.

Xiaomi 12 si prepara ad una grande presentazione

Secondo le informazioni disponibili, Xiaomi 12 dovrebbe avere uno schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento aumentata e risoluzione 2K, piattaforma Snapdragon 8 Gen1, ricarica cablata da 120W e una tripla fotocamera posteriore, dove il sensore principale sarà un sensore da 50 megapixel. Per quanto la previsione con la data di uscita sia vicina al reale, lo scopriremo non prima dell’inizio di dicembre, quando l’azienda dovrebbe iniziare a stuzzicare l’imminente annuncio.

Lu Weibing, direttore generale del marchio Redmi di Xiaomi, ha recentemente parlato dei piani per far crescere il business degli smartphone nel suo mercato cinese. Secondo le stime di Canalys, nel terzo trimestre di quest’anno, sono stati venduti circa 78,8 milioni di smartphone, ovvero il 5% in meno rispetto a un anno fa. Il leader è Vivo con una quota di circa il 23%. Ci sono poi Oppo e Honor, che occupano rispettivamente il 21% e il 18% del mercato cinese. Xiaomi è ora in quarta posizione con il 14%.