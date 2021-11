Iliad non si pone limiti nel campo della telefonia in Italia. Il provider francese vuole ampliare ancora di più i suoi orizzonti. Il provider dopo aver occupato una posizione di leadership nel campo della telefonia mobile, si prepara alla discesa nel settore della telefonia fissa. A breve, in tal senso, saranno disponibili le prime tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, nuove tariffe all inclusive con la Fibra ottica

A breve Iliad andrà ad ufficializzare le sue promozioni per la Fibra ottica. Stando alle ultime indiscrezioni, il provider francese potrebbe assicurare ai suoi clienti tariffe all inclusive con l’associazione dei servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Sempre i rumors sono concordi nel prevede i costi più bassi del mercato.

In questo senso, il percorso di Iliad nel campo della Fibra ottica è già ben avviato. Il provider ha già stretto due leadership molto vantaggiose, sia con Open Fiber che con FiberCop. Questi due accordi sono propedeutici alla piena disponibilità delle reti internet nelle case degli italiani. Sempre sul fronte amministrativo, Iliad può anche contare sull’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia fissa.

La questione che più interessa gli utenti è ora quella relativa alle tempistiche. Ad oggi non ci sono precise indicazioni da parte del provider francese. Una possibile prima disponibilità potrebbe essere garantita nella prima parte del 2022. Tuttavia non è da escludere nemmeno la possibilità di prime offerte per la Fibra ottica di Iliad già entro la fine dell’inverno.