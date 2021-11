Non ci sono paragoni almeno in termini di numeri per quanto riguarda il dualismo che persiste tra Android e iOS. Il robottino verde in questo momento è il più frequentato dal pubblico, con oltre 2 miliardi di utenti. Il merito è anche delle grandi occasioni che arrivano tramite il Play Store di Google, dove oggi ci sono tanti titoli a pagamento che possono essere scaricati gratuitamente.

Per avere anche le migliori opportunità da parte di Amazon soprattutto in questo periodo vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: sul Play Store ci sono tanti titoli a pagamento gratis che comprendono app e giochi

I titoli qui in basso appartengono ad una lista che il mondo Android potrà sfruttare solo per qualche giorno. Si tratta di tantissimi titoli a pagamento che diventano eccezionalmente gratis, per cui vi conviene sfruttare l’opportunità nel più breve tempo possibile.