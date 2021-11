OnePlus ha annunciato oggi che la seconda beta per OxygenOS 12 basata su Android 12 è in arrivo su OnePlus 9 e 9 Pro appena un giorno dopo l’inizio del programma closed beta per la serie OnePlus 8.

La OxygenOS 12 Open Beta 2 viene gradualmente trasferita a OnePlus 9 e 9 Pro con la prima open beta, lanciata un mese fa. OxygenOS 12 segna l’ultima versione della skin Android personalizzata di OnePlus poiché unisce la base di codice OxygenOS con ColorOS di OPPO.

OxygenOS 12: risolti alcuni problemi su OnePlus 9 e 9 Pro

Per quanto riguarda le novità della seconda open beta, OnePlus ha elencato una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug che dovrebbero appianare alcuni nodi nel sistema operativo. Per quanto riguarda il sistema, è stata ottimizzata la fluidità della barra di stato, la durata della batteria e velocità di ricarica ed è stato risolto il problema della barra di stato che non visualizzava le app.

Inoltre, è stato risolto il problema di mancanza di luminosità automatica, di alcuni widget desktop visualizzati in modo anomalo e del servizio Cloud che non si apriva in Notes. Anche il Bluetooth è stato migliorato, con il device che non mostrava la batteria degli auricolari.

Mentre OxygenOS 12 potrebbe annunciare la fine dell’identità di OnePlus, la società sta anche lavorando a un nuovo sistema operativo unificato che debutterà insieme alla serie OnePlus 10 all’inizio del prossimo anno.

Prima di installare la nuova versione beta su alcuni dei migliori telefoni Android, OnePlus consiglia di mantenere il livello della batteria del telefono al di sopra del 30% e di avere almeno 3 GB di spazio di archiviazione disponibile.