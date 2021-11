Iliad offre 120 giga con il 5G gratis mentre è pronta all'arrivo la rete in fibra

Non ci sono dubbi sull’effettiva efficienza di Iliad, azienda che con le sue offerte è riuscita a fare inchinare l’intero mercato della telefonia mobile.

Le promozioni attualmente nelle sue disponibilità sono davvero uniche nel loro genere, soprattutto se si tiene conto del prezzo. Ci sono però alcune voci che dicono che Iliad sia pronta a lanciare la rete fissa in fibra, la quale dovrebbe arrivare con prezzi compresi tra i 21 e i 25 €.

Iliad: le due offerte migliori sono ancora disponibili

Ci sono ancora due promozioni, una da 80 giga in 4G e una da 120 giga in 5G ancora disponibili per 7,99 e 9,99 € al mese per sempre. Entrambi hanno minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Le promo sono ancora disponibili sul sito ufficiale senza alcuna data di scadenza.

Il 5G secondo Iliad:

“Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.”