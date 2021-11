Black Friday: anche MediaWorld è pronta, in arrivo una valanga di smartphone...

Black Friday: anche MediaWorld è pronta, in arrivo una valanga di smartphone in promo

Il Black Friday come ogni anno sta facendo impazzire gli esperti del risparmio. Tra smartphone, wearable, dispositivi per la smart home e tablet, la catena di distribuzione tedesca MediaWorld regalerà grandi emozioni. Ma c'è un però: avete tempo fino al 29 novembre per fare acquisti folli.