Non si può discutere il successo commerciale di Iliad in questi ultimi mesi. Gli utenti che desiderano modificare la loro ricaricabile di riferimento possono ancora sottoscrivere una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 120. Questa ricaricabile assicura a tutti i clienti chiamate senza limiti con SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Per il rinnovo della tariffa è previsto un costo mensile di 9,99 euro.

Iliad, confermata l’assenza dell’app su iPhone e Android

Il grande seguito di Iliad è garantito proprio dalla presenza di numerose promozioni low cost con ampie soglie di consumo. I clienti che decidono di sottoscrivere una SIM con il provider francese tuttavia devono rinunciare ad alcuni servizi previsti con altri gestori. Tra questi spicca ovviamente un’app ufficiale.

A mesi di distanza dal lancio italiano, Iliad ancora non ha previsto un’app nativa da scaricare sui negozi virtuali per app, sia su Android che su iPhone. Gli utenti che desiderano modificare alcuni tratti del loro profilo ricaricabile devono necessariamente collegarsi con i sito ufficiale dello stesso operatore.

In prospettiva, anche per i prossimi mesi, Iliad ha confermato l’assenza dell’app ufficiale di Iliad su Android e iPhone. Stando a quelle che sono le intenzioni dell’operatore, più che sull’app ufficiale, gli investimenti saranno rivolti ad altri settori del mondo della telefonia.

Per gli utenti che si servono di uno smartphone Android, inoltre, c’è un’ulteriore brutta notizia. Proprio sui canali ufficiali di Google Play Store, nelle precedenti settimane, sono state rimosse gran parte delle app parallele che garantivano la gestione del profilo Iliad.