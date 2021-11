È passato un po’ di tempo da quando WhatsApp scarto’ l’idea di realizzare un’app per iPad. Ma sembra che ora la società sia pronta a rilasciare una nuova app per macOS grazie al progetto Catalyst di Apple.

Come riportato da WABetaInfo, la pubblicazione afferma che la societa’ sta lavorando a una nuova app da rilasciare sul progetto Catalyst di macOS, quindi per iPad.

Il blog dice: Come ti sembra un’app per macOS? Esattamente come l’app per iPad che abbiamo individuato qualche tempo fa. Hanno la stessa interfaccia, ma WhatsApp per macOS Catalyst avrà alcuni miglioramenti dell’interfaccia utente: sono necessari per utilizzare correttamente l’app su un’interfaccia desktop.

La pubblicazione non specifica con certezza quando l’app verrà finalmente rilasciata. Anche se sono passati alcuni mesi da quando Mark Zuckerberg stesso ha lasciato intendere che questa versione sarebbe arrivata.

Una nuova funzione in arrivo su iPad

In un’intervista a giugno, WABetaInfo ha chiesto informazioni sul supporto multi-dispositivo, che sarebbe necessario per offrire una vera app WhatsApp nativa per iPad, e Zuckerberg ha affermato che sarebbe “arrivato presto“. “È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente tutti i tuoi messaggi e contenuti su tutti i dispositivi anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di pubblicarlo presto!”

Attualmente, tutti gli utenti di WhatsApp possono provare la compatibilità multi-dispositivo, sebbene sia attualmente in versione beta pubblica. Per l’app per iPad, invece, è necessario attendere la versione 2.0 della funzionalità.

Riguardo al progetto Catalyst, questo è qualcosa che gli sviluppatori possono provare da alcuni anni. Aggiunge nuovi strumenti che consentono agli sviluppatori di progettare una singola applicazione che funziona su iPhone, iPad e Mac.