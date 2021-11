L’operatore francese Iliad, ormai in Italia da qualche anno, continua la propria crescita e conquista ogni giorni parecchi nuovi clienti. Questo lo abbiamo scoperto con gli ultimi risultati finanziari.

I dati hanno infatti registrato dei ricavi in aumento rispetto all’anno scorso per questo terzo trimestre 2021. In Italia, Iliad continua a crescere in termini di base clienti, vicina agli 8,2 milioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad continua a crescere a livello di clienti, arriva a 8.2 milioni in Italia

Iliad ha raggiunto ricavi per 207 milioni di euro, in aumento del +20,9% rispetto all’anno scorso, mentre su base annuale, ovvero considerando i primi nove mesi dell’anno, i ricavi complessivi si attestano, in Italia, a quota 590 milioni di euro. Lo scorso 30 settembre 2021 ha presentato un totale di 8,165 milioni di clienti, in aumento di circa 345.000 unità in un solo trimestre, rispetto ai 7,82 milioni del 30 Giugno 2021.

La quota di mercato che occuperebbe l’operatore francese in Italia si aggirerebbe intorno al 10.5%, non male se andiamo a pensare a tutti gli operatori che al giorno d’oggi ci sono. In Italia Iliad dispone di 23 Flagship Store, a cui si affiancano oltre 1500 Simbox diffuse presso gli Iliad Corner e la grande distribuzione, oltre 450 Iliad Point e oltre 2000 punti Iliad Express siti in supermercati, librerie e grande distribuzione.

L’offerta più ricercata, la Iliad Giga 120 propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati fino in 5G a 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.