Collezionisti di tutto il mondo unitevi per indignarvi oppure per fare tutto il possibile e aggiudicarvi quello che presto potrebbe diventare la rivisitazione attuale di uno dei cellulari che ha fatto la storia di Nokia. Infatti, HMD Global – azienda che ha acquisito lo storico marchio finlandese – ha avuto la geniale idea di realizzare un modello storico di Nokia in veste moderna. Il prezzo è abbordabile, ma sembra crescerà presto vista la sua unicità. Ecco i dettagli.

Nokia: bentornato al tanto amato 6310

È tornato in gran forma uno dei cellulari più amati e apprezzati di sempre prodotto da Nokia nell’ormai lontano 2001. Oggi ritorna in scena più forte di prima grazie all’idea interessante di HMD Global che ha deciso di produrne una nuova rivisitazione. Il suo successo, proprio per gli amanti vintage, potrebbe portarlo in cima alle classifiche dei collezionisti di smartphone e telefonini. Tuttavia potrebbe anche non piacere e affossare questa novità.

Lasciamo che sia proprio HMD Global a descrivere questo singolare telefonino che in quanto a linea e colori fa venir subito voglia di comprarne uno:

“Il nuovo Nokia 6310 riprende l’iconica silhouette dell’originale e lo aggiorna con alcune fantastiche nuove aggiunte come un grande schermo curvo, una migliore leggibilità e accessibilità, oltre a una serie di funzioni classiche che conosci e ami: una radio FM wireless, una batteria impressionante che può durare settimane tra una ricarica e l’altra, e non dimentichiamo il classico Snake. È tutto costruito in un guscio resistente, quindi può sopportare gli urti della vita. Il Nokia 6310 è il telefono familiare, per il mondo moderno“.

Quindi si tratta di una scelta nostalgica che farà piacere a chi in un telefono cerca solo l’essenziale. Ovviamente senza rinunciare al tempo libero, come la buona vecchia Radio FM, e al gaming, con il famoso e gettonatissimo gioco Snake. E poi c’è il prezzo che non è per niente male. Infatti il nuovo Nokia 6310 costa solo 59 euro, disponibile in due colorazioni: nera o verde scuro.

Insomma, i telefonini Nokia non tramontano mai e molti, tra i più storici, oggi valgono una vera fortuna. I collezionisti hanno trovato pane per i loro denti, nell’attesa che anche per questo revival del 6310 passino alcuni decenni.