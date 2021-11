Sempre più persone decidono di comunicare utilizzando i vari servizi messi a disposizione dalle nuove tecnologie. Non stupisce quindi che in questo contesto vi sia un uso sempre più frequente di smartphone e promozioni annesse.

In questo contesto un ruolo importante è svolto dagli operatori telefonici, sempre pronti a battere la concorrenza con offerte incredibili. È un chiaro esempio di Iliad, che nel tempo è riuscita ad affermarsi nel settore delle telecomunicazioni con offerte sempre vantaggiose.

Ma nonostante questo, però, arrivano brutte notizie per molti clienti, che si trovano a dover fare i conti con un’amara sorpresa. Ecco cosa si deve sapere a riguardo:

Il problema di Iliad

Come noto, l’operatore francese offre la possibilità ai nuovi clienti di attivare una promo ricaricabile molto conveniente grazie alla promozione Giga 120. Quest’ultima permette di ottenere telefonate e sms illimitati e 120 Giga per la navigazione, il tutto ad un prezzo pari a a 9,99 euro al mese. Un’offerta indubbiamente vantaggiosa, tanto che molti dei clienti dell’operatore avrebbero voluto fare il cambio tariffa. L’operatore, infatti, offre la possibilità di modificare l’offerta.

Molti utenti, tuttavia, hanno riscontrato difficoltà in tal senso. Questo perché stiamo assistendo a una stretta corrispondenza tra la SIM e la scelta della promozione in fase di attivazione. Una sorta di legame, dunque, che porta con sé delle conseguenze. Chi vuole passare alla nuova tariffa, infatti, dovrebbe fare un nuovo abbonamento, quindi attivare un nuovo numero di telefono.

La soluzione non è congeniale per tutti gli utenti, ci sono molte persone infatti che per motivi lavorativi o personali non possono permettersi di modificare il proprio numero di telefono, e allo stesso tempo Iliad non è disposta ad effettuare la portabilità. Un problema che sta lasciando molti utenti interdetti, vedremo in futuro se questo problema verrà risolto in qualche modo.