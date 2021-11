TIM non si lascia sorprendere dalle tariffe molto vantaggiose per termini e soglie di consumo, portate alla ribalta da Iliad. Il gestore italiano ha infatti previsto un’alternativa vera e propria alla Giga 120 del provider francese. Gli utenti possono scegliere una delle migliori offerte di listini per il mese di Novembre.

TIM spiazza Iliad: due tariffe a Novembre

Un’occasione da non perdere per gli abbonati di altri gestore che vigilono modificare il loro operatore è la Gold Pro. Questa promozione siglata TIM prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro.

I listini di TIM prevedono però anche altre vantaggiose offerte, tra cui spicca in primo piano la Steel Pro. In tale circostanza le soglie di consumo messe a disposizione da TIM prevedono sempre consumi infiniti per chiamate ed SMS con la differenza di 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo che dovranno pagare gli utenti in sede di rinnovo sarà di soli 6,99 euro ogni trenta giorni.