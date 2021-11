Volete farvi una scorpacciata di giochi senza spendere un centesimo? Allora dovete sintonizzarvi su Epic Game Store e non perdervi il consueto appuntamento con i migliori giochi scontati al 100%. Per tutti gli appassionati di gaming questa è un’occasione imperdibile. Infatti, Epic Games come al solito è in vena di fare regali. In questo articolo troverete il link per scaricare il nuovo gioco gratis dallo store e i dettagli del suo contenuto.

Epic Games: in regalo Rogue Company Season Four Epic Pack

Questa volta Epic Games ha voluto superarsi e tra tutti i giochi che poteva regalare ha deciso di scegliere Rogue Company Season Four Epic Pack. Saranno contenti tutti gli affezionati allo sparatutto action in terza persona, Rouge Company. Questo videogioco free-to-play permette di interpretare vari agenti speciali impegnati in scontri a fuoco, ma anche nella pianificazione tattica degli attacchi. Insomma, per gli amanti del genere un titolo completo e con un’ampia giocabilità.

Attenzione però perché, per riscattare il gioco gratuito, ovvero Rogue Company Season Four Epic Pack su Epic Game Store, avete tempo fino al 18 novembre. Poi avrete perso questa occasione speciale. Ma quali sono i contenuti di questa specie di DLC? Ecco le informazioni che troviamo anche sulla pagina ufficiale dove scaricare il gioco gratuitamente:

“Dai il via alla Stagione 4 con questo pacchetto GRATUITO di Epic Games! Sblocca Switchblade e Scorch, due focosi Rogue che inceneriscono i nemici con fuoco e napalm! In più: il costume Inferno Imp di Switchblade e 20.000 PX del Pass Battaglia. Tutto GRATIS!“.

Quindi, ricapitolando, grazie al gioco gratuito offerto da Epic Games, nello specifico Rogue Company Season Four Epic Pack, potrete sbloccare due personaggi: Switchblade e Scorch. Inoltre avrete a disposizione il costume Inferno Imp da abbinare al personaggio Switchblade. Infine, 20.000 PX da sommare ai vostri punti esperienza del Battle Pass accumulati fino a questo momento.

Kick off Season Four with this fiery FREE Epic Games exclusive pack! Unlock Switchblade and Scorch, two explosive Rogues who incinerate opponents with fire and napalm. https://t.co/L09RPTOfxh pic.twitter.com/UZGKD1JL2V — Epic Games Store (@EpicGames) November 11, 2021

Insomma, una buona notizia dopo il duro colpo inferto da Epic Games quando ha annunciato la chiusura del server di Fortnite in Cina. Ora però è tempo di sconti e quando sono gratis, i giochi, non dobbiamo farceli scappare.