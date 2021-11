WhatsApp continua ad aggiornarsi. Potremmo dire che l’app del Gruppo Facebook è entrata in una fase di mutazione. Nuove opzioni, nuova veste grafica e il supporto multi dispositivo stanno trasformando una delle applicazioni di messaggistica istantanea più longeva e utilizzata di sempre. Tra l’altro WABetaInfo ha di nuovo scovato una funzione che, questa volta, cambierà tutto nei gruppi di WhatsApp. La rivoluzione si chiama Community. Ecco cosa ci aspetta.

WhatsApp: con Community arrivano i sottogruppi

WABetaInfo, il noto leaker che ci tiene aggiornati sulle ultime news di WhatsApp, ha da poco scovato una novità che presto potrebbe essere rilasciata per tutti i dispositivi. Si tratta di Community, una funzione che attiva nelle chat dei Gruppi i sottogruppi.

WhatsApp is working on Communities A private place protected by end-to-end encryption where group admins have more control over groups on WhatsApp.https://t.co/5skCa7OCp5 — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 6, 2021

Ad averlo annunciato è, come già detto, WABetaInfo in un suo tweet di qualche giorno fa: “WhatsApp sta lavorando sulle Community. Un luogo privato protetto dalla crittografia end-to-end in cui gli amministratori di gruppo hanno un maggiore controllo sui gruppi su WhatsApp“.

Cosa introdurrà questa funzione all’interno dei gruppi? Come cambierà la nostra esperienza utente nelle chat dell’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook? A spiegarlo è un rapporto di WABetaInfo che, per quanto gli sia possibile, cerca di entrare nel dettaglio della novità:

“Come puoi vedere in questo screenshot, le persone saranno in grado di creare una chat della community. È come una chat di gruppo al momento, quindi niente come un social network: è ancora un luogo privato tra persone, protetto da crittografia end-to-end. In questa schermata puoi anche notare un layout diverso per l’icona della community: sì, le icone della community sono quadrate con bordi arrotondati per distinguere la community da una chat di gruppo. WhatsApp ha abilitato erroneamente questo layout – e lo ha immediatamente rimosso – per tutte le miniature delle foto del profilo, e diversi utenti hanno scoperto questo layout segnalandolo sotto il tweet sull’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.21.21.7“.