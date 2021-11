whatsapp-come-trovare-qualcuno-senza-avere-il-numero

Quanto volte vi sarà capitato di ricordarvi di un amico o di un’amica e, grazie a Facebook, Instagram o qualsiasi altro social network, riuscire a contattarlo o contattarla. In modo molto pratico andando sulla funzione “cerca” dell’applicazione, avevate digitato il nome o il cognome di chi volevate trovare. Tuttavia se volessimo contattare qualcuno su WhatsApp, fino ad oggi ci hanno detto che senza numero di telefono è impossibile. Quindi, non avete il numero di telefono, ma volete assolutamente trovare quella persona su WhatsApp? Esiste un trucco fantastico che lo renderà possibile.

WhatsApp: ecco il trucco per trovare una persona senza numero di telefono

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Contattare qualcuno grazie a questa app è nettamente diverso che farlo tramite un comunissimo social network. L’app del Gruppo Facebook ha sostituito gli SMS solo perché gratuita e con la possibilità di inviare anche contenuti multimediali e link.

Questo ha fatto di WhatsApp un’app immediata, apprezzata e diffusa. Quindi, comunicare con qualcuno attraverso le sue chat non solo è più pratico, ma diretto e ci permetterà anche di inviare audio, sicuri che il nostro destinatario vedrà tutto in tempi brevissimi.

Tuttavia in molti ci hanno detto che con WhatsApp è impossibile trovare un contatto se non abbiamo il suo numero di telefono. Niente di più falso. Infatti esiste un’applicazione che non solo ce lo permette, ma ce lo garantisce. Si chiama TrueCaller e si può tranquillamente installare su qualsiasi dispositivo mobile. È disponibile sia per Android, sul Play Store di Google, che per iOS, sull’App Store di Apple.

Funziona come una specie di elenco telefonico virtuale. Basterà cercare il nostro contatto digitando nell’apposita sezione di ricerca “nome e cognome”, e il gioco è fatto. Con molta probabilità avremo il suo numero di cellulare per contattarlo con WhatsApp.

TrueCaller è gratuita nella sua versione base, ma per accedere alle sue funzioni più utili occorre sottoscrivere un abbonamento che al mese costa 1,99 euro.

Se invece avete qualcuno che proprio non sopportate più e volete bannarlo da tutte le vostre app, esiste un altro trucco per bloccare un contatto su WhatsApp senza farsi accorgere.