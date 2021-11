L’operatore telefonico Vodafone sta proponendo per questo mese alcune offerte piuttosto interessanti per chi effettuerà la portabilità del proprio numero. Oltre a questo, però, l’operatore ha anche pensato di fare una bella sorpresa ad alcuni suoi clienti di rete fissa, offrendo ben 100 GB di traffico dati al mese.

Vodafone offre 100 GB di traffico dati ad alcuni clienti di rete fissa

Il noto operatore telefonico rosso ha deciso di sorprendere alcuni suoi già clienti di rete fissa. Come già accennato, infatti, Vodafone regalerà ben 100 GB di traffico dati da utilizzare sulla scheda SIM associata al contratto dell’offerta di rete fissa.

Gli utenti interessati potranno attivare i 100 GB di traffico dati fino al prossimo 30 novembre 2021 utilizzando il link presente nel messaggio inviato da Vodafone o direttamente recandosi sul sito ufficiale. Ecco qui di seguito il testo del messaggio inviato dall’operatore telefonico ai suoi clienti coinvolti nell’iniziativa:

“Per te in esclusiva un regalo speciale: 100 giga al mese senza costi aggiuntivi sulla sim dati associata alla tua offerta di rete fissa. Potrai navigare fuori casa in libertà con il tuo tablet, il tuo pc o altro dispositivo che preferisci ad una velocità sorprendente grazie alla GigaNetwork Vodafone. La promozione è attivabile fino al 30 novembre 2021 senza costi aggiuntivi su voda.it/100gb. Non hai più la tua sim dati o non ricordi dove si trova? Nessun problema, è possibile sostituirla gratuitamente in uno dei negozi autorizzati Vodafone.”

Oltre a questo, vi ricordiamo che l’operatore ha anche proposto ad alcuni suoi ex clienti una promozione winback da 7 euro al mese con inclusi minuti ed SMS illimitati e 50 GB.