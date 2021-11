android-come-scoprire-se-ti-spiano-lo-smartphone

Oggi la sicurezza è uno degli aspetti principali quando si tratta di smartphone, tecnologia e web. Stanno nascendo sempre più casi di utenti la cui privacy è stata violata da anni senza che se ne accorgessero. Se anche tu hai la sensazione che ti stiano spiando, o semplicemente sei curioso di capire se sei in pericolo, ecco come scoprire su Android se il tuo smartphone è sotto controllo.

Android: come capire se ti spiano il cellulare

Non è affar di Stato, oggi chiunque e attraverso i mezzi più disparati può decidere di spiare uno smartphone. Prima di capire come scoprire su Android se il tuo cellulare è un sorvegliato speciale, vediamo le strategie attraverso le quali qualcuno o qualcosa lo tiene sotto controllo.

Solitamente sono app spia che vengono installate inconsapevolmente dall’utente proprietario. Altre volte sono loro a installarsi automaticamente su Android. Queste rimangono in esecuzione e, agendo in background, registrano dati, telefonate e qualsiasi attività svolgiamo con lo smartphone.

Come allora capire su Android se il nostro smartphone è spiato? Basta seguire questo percorso e controllare tutte le app che hanno richiesto i privilegi di amministrazione. Se tra queste ci sono applicazioni che non ne avrebbero la necessità per funzionare allora dovrete revocarglieli.

Ecco come trovare la sezione interessata: Impostazioni > Sicurezza e Posizione > Avanzate > App di Amministrazione. Se così non raggiungete queste opzioni allora provate con: Impostazioni > Sicurezza e Posizione > Altre impostazioni > Privacy > Amministrazione dispositivo.

Lì un elenco mostrerà tutte le applicazioni che hanno avuto i privilegi di amministrazione. Se ne trovate qualcuna di sconosciuta non dovete far altro che disattivarne i privilegi. In questo modo sarete sicuri che nessuna app installata sul vostro dispositivo vi controllerà più.

Il nostro consiglio, viste tutte le app pericolose ormai diffusissime, e a volte presenti anche per errore sul Google Play Store, è di controllare regolarmente questo elenco così da non farvi cogliere impreparati proteggendo a denti stretti la vostra privacy.