Discord potrebbe potenzialmente implementare strumenti per connettere portafogli di criptovaluta e NFT, secondo un tweet del suo CEO. Jason Citron, CEO di Discord, ha risposto a un tweet con un’immagine che implicava che la società stesse indagando sui plugin che supportano portafogli come Metamask e WalletConnect.

Entrambi questi portafogli sono una scelta popolare tra i collezionisti di NFT, data la loro compatibilità con le blockchain utilizzate. Rispondendo alle domande sulla funzionalità, Citron ha affermato che questo era attualmente in pre-rilascio.

Discord: la notizia arriva direttamente dal CEO

Discord è diventata la piattaforma di fatto per la maggior parte del marketing NFT, con la maggior parte dei progetti sul mercato OpenSea contenenti tutti collegamenti ai rispettivi server Discord. Avrebbe senso, quindi, che Discord stesse esaminando l’implementazione della funzionalità del portafoglio in modo nativo, consentendo ai server di aggirare i robot Discord attualmente utilizzati per le autenticazioni NFT. Questo è simile a una funzionalità di Twitter che consentiva agli utenti di connettersi e visualizzare NFT associati ai loro portafogli sui loro profili.

Il tweet di Citron ha anche raccolto alcune critiche, con numerose risposte degli utenti di Discord che minacciano di cancellare i loro abbonamenti Nitro a seguito della notizia. C’è anche un po’ di entusiasmo per la funzione, con Citron che si occupa principalmente di domande su come potrebbe funzionare se rilasciato.

Discord è solo l’ultima azienda tecnologica a esprimere interesse per esplorare ulteriormente gli NFT, insieme a Meta (società madre di Facebook), Microsoft, Niantic, sviluppatore di Pokemon Go, Google, Ubisoft, Square Enix e molti altri.