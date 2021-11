Il nuovo volantino carrefour punta a stupire il più possibile gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare uno smartphone di ultima generazione, cercando di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, in confronto al prezzo originario di listino.

Per approfittare degli ottimi prezzi lanciati dall’azienda, l’unica via da intraprendere riguarda l’acquisto tramite i vari negozi sparsi per il territorio nazionale, i quali presentano esattamente gli stessi sconti, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, i quali prevedono anche la variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Carrefour: tutte le nuove offerte del mese

Carrefour prova in tutti i modi a coinvolgere nella campagna promozionale gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare nuovi smartphone, pagandoli meno di 300 euro, senza mai dover rinunciare alla qualità generale. In questo caso, infatti, sono raccolti modelli relativamente economici, che puntano fortissimo sul rapporto qualità/prezzo; i dispositivi da non perdere assolutamente di vista sono Oppo A53s, in vendita a 149 euro, passando anche per Oppo A94 e TCL 20Y, acquistabili rispettivamente a 279 e 99 euro.

Il terminale da acquistare subito è chiaramente l’Oppo A94, un modello su cui l’azienda sta puntando veramente moltissimo, e con il quale risulta facilissimo godere di ottime prestazioni (tra cui il display AMOLED), ad un prezzo non particolarmente elevato.

