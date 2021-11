Il volantino lanciato nel periodo da Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno tantissime sorprese che possono davvero invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, portandoli anche a spendere cifre complessivamente non troppo elevate.

Coloro che vorranno cercare di risparmiare al massimo, potranno effettivamente decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure in alcuni rari casi di affidarsi direttamente al sito ufficiale. Optando per questa seconda opzione, è importante ricordare che la spedizione presso il domicilio sarà da considerarsi gratuita, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 19 euro.

Coop e Ipercoop: quanti sconti da non mancare

Gli utenti interessati all’acquisto di nuovi smartphone, possono effettivamente trovare pane per i propri denti nella campagna promozionale di Coop e Ipercoop, in grado di proporre ottimi sconti su modelli in vendita a meno di 400 euro.

I terminali che sarà possibile scegliere nel periodo corrente, vanno effettivamente a toccare Realme C21, Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone SE 2020 e anche Apple iPhone 7. Gli ultimi due sono sicuramente i più interessanti, in termini proprio di rapporto qualità/prezzo, per il resto sono tutti dispositivi dalle discrete prestazioni, con i quali sarà necessario davvero accontentarsi moltissimo.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che la spesa inferiore ai 400 euro prevede anche la versione no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore e non da un operatore telefonico, oltre che la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.