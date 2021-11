Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto dei nuovi top di gamma che il colosso sud coreano Samsung andrà a presentare l’anno prossimo, abbiamo anche visto alcune foto inedite.

Oggi, sono trapelate delle nuove indiscrezioni circa la probabile data di lancio dei nuovi dispositivi sul mercato che, secondo le previsioni dovrebbe avvenire all’inizio del mese di febbraio 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy S22 verrà presentato probabilmente all’inizio di febbraio 2022

L’ormai noto leaker Jon Prosser su Twitter ha condiviso le date più importanti per Galaxy S22. Secondo Prosser, i preordini di Galaxy S22 partiranno dal prossimo 8 febbraio 2022. L’arrivo sul mercato, e dunque le spedizioni, avverrà dal prossimo 18 febbraio 2022. Quanto appena riferito da Prosser è coerente con le ultime informazioni trapelate in rete sul conto di Galaxy S22, le quali indicavano uno slittamento del lancio a febbraio 2022 in favore di un lancio di Galaxy S21 FE previsto per gennaio 2022.

Le immagini trapelate negli scorsi giorni hanno anche confermato quando emerso settimane fa sulla soluzione per strutturare il modulo fotografico posteriore, che andrà a rinunciare all’elemento molto vistoso degli S21 per lasciare spazio ad obiettivi che saranno posizioni a filo con la scocca. Il tratto distintivo per eccellenza è naturalmente la S Pen che potrà essere riposta nell’alloggiamento collocato sul bordo inferiore del dispositivo.

Una delle foto del frontale mostra una delle funzioni supportate dalla S Pen, ovvero la possibilità di iniziare a prendere subito una nota premendo il pulsante dello stilo ed effettuando un tap sullo schermo. Sicuramente nelle prossime settimane riusciremo a darvi informazioni più precise.