L’ambiente che circonda le automobili è cambiato notevolmente negli ultimi 25 anni.

L’obiettivo di Gran Turismo 7 nella cultura attuale di oggi è progettare un gioco che riesca a trasmettere i feelings degli ultimi 150 anni di cultura automobilistica e delle corse, che tu sia un fan da una vita o che scopra le auto per la prima volta.

GT7 è famosa sopratutto per la modalità GT, e allo stesso tempo è un titolo che segna l’inizio di una difficile crociata nel tentativo di elevare la cultura automobilistica del passato in un video gioco.

Le novità del gioco

Tornando alle radici dell’esperienza della modalità Campagna GT, i giocatori inizieranno dalla mappa del mondo GT.

Dall’introduzione dell’editor in GT Sport, si sono visti milioni di progetti complessi e creativi. Da apprezzare soprattutto la qualità delle livree realizzate dai fan nell’editor. Sapendo che questa è una caratteristica importante, l’obiettivo principale dell’editor in GT7 era sempre stato quello di migliorare l’interfaccia utente e migliorare l’utilità e accessibilità.

Modalità foto

Scapes ti consente di avere il controllo completo degli scatti fotorealistici utilizzando la tecnologia HDR (quando disponi di un display compatibile con HDR), effetti di livello esperto e persino scatti panoramici. Sarai in grado di fotografare la tua auto liberamente in luoghi fotografici in 43 paesi e oltre 2.500 località.

Oltre al ritorno della modalità Campagna GT, torneranno i nostri circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed ​​Ring. Potresti aver notato nel trailer che questi brani sono più dettagliati per corrispondere al potere espressivo della console PS5, con un lavoro aggiuntivo svolto su parti del layout. Ripristinare questi circuiti con un livello di dettaglio e ricchezza che corrisponde alla potenza espressiva delle console PS5 è stata una nuova sfida per il team.