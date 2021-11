Ducati ha ufficializzato il nuovo monopattino elettrico Pro-III sviluppato in collaborazione con MT Distribution. Il dispositivo si configura come l’e-scooter più avanzato e tecnologico per quanto riguarda la micro mobilità.

Lo stesso produttore ha sottolineato questo aspetto e lo configura come prodotto di punta della linea Ducati Urban. Il prezzo di lancio è fissato a 799 euro, una cifra certamente non economica ma che rispetta il posizionamento premium per questo monopattino elettrico.

Il Pro-III può vantare un motore elettrico da 350W in grado di spingere il monopattino ad una velocità di circa 25 chilometri orari. Il pacco batteria è da 468 Wh che, secondo il produttore, permettono un’autonomia di circa 50 chilometri e la ricarica avviene tramite la porta USB.

Ducati Pro-III è il nuovo monopattino elettrico di fascia premium

Per garantire una sicurezza maggiore, il dispositivo potrà essere utilizzato esclusivamente dal proprietario. Infatti, il monopattino deve essere collegato all’applicazione Ducati Urban e-mobility che integra anche la connettività NFC.

Solo gli utenti autorizzati potranno attivare il monopattino elettrico semplicemente avvicinando il proprio smartphone al display. Si tratta di una misura innovativa ma che permette di prevenire eventuali problemi.

Gli pneumatici scelti sono da 10 pollici anti-foratura e non manca un sistema frenante composto da un doppio freno a disco su entrambe le ruote. Completano la dotazione le luci LED che garantiscono la visibilità anteriore e posteriore.

Il monopattino elettrico Ducati Pro-III è acquistabile direttamente nello store virtuale del produttore o nelle concessionarie. Arriverà anche nelle principali catene di elettronica e sarà inclusa anche un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.