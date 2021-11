L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare alcune sue offerte, tra cui anche la Top Pressing, una delle offerte più richieste dai nuovi clienti, essendo composta da tantissimi Giga per la navigazione.

Insieme alla Top Pressing troviamo anche la Pressing 71 e la Novantesimo, tutte prorogate fino al prossimo 15 novembre 2021, salvo eventuali cambiamenti nei prossimi giorni. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

Rabona Mobile ha prorogato tre offerte molto richieste

Partiamo subito dall’offerta più richiesta, la Top Pressing, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 171 GB di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese. Questa è l’unica offerta tra le tre in cui serve a richiesta di portabilità del proprio numero per poterla attivare e non è disponibile per i già clienti. Il costo di attivazione è pari ad 1 euro.

Passiamo all’offerta intermedia, chiamata Novantesimo, questa comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 90 Giga di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese. In questo caso può essere attivata da tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero oppure da quelli che richiedono la portabilità del proprio. Il costo di attivazione è pari a 3 euro.

Infine parliamo dell’offerta meno cara, ovvero la Pressing 71, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 71 Giga di traffico dati al costo di 5,99 euro al mese. Per sottoscrivere questa offerta, valida esclusivamente per i nuovi clienti dell’operatore, è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi operatore nazionale. In ogni caso, il costo di attivazione è pari a 4 euro. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nuovi dettagli.