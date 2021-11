Il 26 ottobre 2021, la GCOTY ha decretato la nuova PEUGEOT 308 come vincitrice nella classe Compact, tra 11 concorrenti da 9 produttori di automobili. Per la giuria, la strategia Power of Choice di PEUGEOT è stata un focus particolare: i clienti possono scegliere tra motori benzina, Diesel e due ibridi plug-in.

In Europa, la nuova PEUGEOT 308 parte da 23.200 euro nella variante di equipaggiamento Active Pack PureTech 110. La vendita è stata un successo, come il suo predecessore che ha ricevuto numerosi premi, tra cui il “Car of the Year 2014“.

L’auto tedesca dell’anno

Il 26 ottobre la Nuova PEUGEOT 308 ha vinto il GCOTY 2022 nella classe Compact che rappresenta le vetture più convenienti. Cinque le categorie premiate: Compact (<25 k€), Premium (> 25 k€), Luxury (> 50 k€), New Energy e Performance. L’attenzione qui era sulla rilevanza dei modelli sul mercato e sulla loro futura fattibilità. I vincitori di queste cinque classi si sfideranno per il GCOTY 2022 generale, che sarà annunciato il 25 novembre. Questo premio è un ambito premio nel settore automobilistico. Indipendente da qualsiasi casa editrice, casa automobilistica o salone dell’auto, il GCOTY viene assegnato da una giuria di 20 giornalisti automobilistici internazionali. La maggior parte di loro ha sede in Germania o in paesi di lingua tedesca.

“Questo è il primo premio per la nuova generazione della PEUGEOT 308. Siamo molto orgogliosi che la 308 sia stata in grado di affermarsi nella classe delle compatte in Germania. Mille grazie alla giuria tedesca dell’Auto dell’anno e all’intero team PEUGEOT. Il successo ci mostra anche che siamo sulla strada giusta con la strategia Power of Choice e il nostro percorso coerente verso l’elettromobilità. Con la nuova PEUGEOT 308 abbiamo già elettrificato l’80% della nostra gamma di auto”. Ha detto Haico van der Luyt, amministratore delegato di PEUGEOT Germania.

Fedele al motto Power of Choice, la nuova PEUGEOT 308 è offerta in due versioni ibride plug-in (motore elettrico e benzina da 180 CV e 225 CV) e come motore a combustione con vari motori a benzina o diesel. Nel 2023 seguirà una versione completamente elettrica.