Vodafone concorre insieme a TIM nel campo della tv streaming. L’operatore britannico è chiamato in questa stagione a proporre un’alternativa ad un’offerta di TIM, mai così ricca nel campo della tv streaming. Come noto, infatti, l’operatore italiano attraverso la piattaforma TIMvision garantisce ai clienti la visione integrale della Serie A e della Champions League.

Vodafone e la risposta a TIM per le offerte streaming

La risposta di Vodafone si configura con un vero e proprio rilancio della sua piattaforma Vodafone TV. Il portale streaming del provider inglese propone anch’esso contenuti televisivi in esclusiva e sarà a disposizione di quegli utenti che attivano in maniera contestuale una promozione per la Fibra ottica.

In controtendenza rispetto a TIM ed alle sue partnership strategiche con DAZN e con Mediaset, l’accordo che Vodafone propone per la sua piattaforma streaming è quello con NOW Tv. Attraverso il servizio di casa Sky, i clienti del gestore britannico potranno accedere a tre partite a settimana per la Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

L’offerta della Vodafone TV non si ferma a NOW Tv, ma comprende anche il servizio Amazon Prime Video. I primi dodici mesi per la piattaforma streaming di Amazon saranno completamente a costo zero.

Il ticket previsto per la Vodafone TV ha un costo mensile pari a 15 euro. Al prezzo streaming dovranno poi essere aggiunti i costi del piani per la Fibra ottica. Sempre incluso nel costo finale ci sarà il TV Box con la tecnologia 4K.