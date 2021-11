Iliad anche nel mese di Novembre si conferma come l’operatore più convenienti per gli italiani che desiderano attivare un nuovo piano per la telefonia mobile. Gli utenti potranno ancora scegliere una ricaricabile molto vantaggiosa come la Giga 120. Questa promozione prevede un costo di rinnovo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e garantisce consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS più 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, i tre servizi a costo zero nelle tariffe di Novembre

Al tempo stesso, a tutti gli utenti che attivano la Giga 120 così come altre promozioni, Iliad assicura anche dei servizi a costo zero.

Tra i principali vantaggi legati alle ricaricabili di Iliad ci sono le chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti che hanno a loro disposizione una SIM con il gestore francese potranno comunicare senza limiti con amici e parenti in giro per il mondo senza spese aggiuntive rispetto alla ricaricabile di riferimento. Le telefonate illimitate verso l’estero sono disponibili per ben sessanta nazioni tra i diversi continenti.

Importante vantaggio delle tariffe di Iliad è anche la segreteria telefonica a costo zero. La strategia commerciale del provider francese si differenzia in maniera totale da TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa extra da parte dei clienti Iliad.

Ultimo punto a favore per gli utenti del provider transalpino riguarda in via esclusiva la promozione Giga 120. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile, infatti, potranno anche beneficare del 5G a costo zero. Il servizio è incluso già nel prezzo finale di 9,99 euro.