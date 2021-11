Scegliendo Iliad, gli utenti possono assicurarsi un gestore che nel tempo non cambierà mai il prezzo delle proprie offerte mobili. E’ dunque è questo il punto sul quale le persone spingono quando sottoscrivono un’offerta di un qualsiasi provider di telefonia mobile, ovvero la voglia di non trovare rimodulazioni nel futuro.

Iliad è uno di quei gestori che mette a disposizione tutto per pochi euro mensili e senza cambiare i prezzi in corso d’opera. Si sceglie un’offerta, si controlla il prezzo e lo si tiene per sempre fin quando non si sceglierà di cambiare offerta o addirittura gestore. Sul sito ufficiale infatti ci sono delle promozioni che rispecchiano in pieno la filosofia del gestore, il quale riesce a proporre anche il 5G gratis all’interno della promozione migliore. Le due offerte in questione sono ancora disponibili fino a data da destinarsi.

Iliad: ci sono due offerte da 80 e 120 giga con il 5G incluso, ecco i prezzi

Basterebbe davvero poco per dire sì ad una delle due offerte di Iliad ora disponibili sul sito. La prima permette di avere 80 giga in 4G per connettersi ad Internet ogni mese, con minuti ed SMS senza limiti per le telefonate ed i messaggi verso tutti.

La seconda offerta insieme a tutto senza limiti permette di avere 120 giga in 5G per navigare sul web alla massima velocità.

La prima costa 7,99 € al mese per sempre mentre la seconda 9,99 €. In questo caso, per quanto riguarda l’offerta da 120 giga, potranno sottoscriverla anche i già clienti che in precedenza hanno scelto una promo di Iliad allo stesso prezzo. Il tutto senza costi di attivazione.