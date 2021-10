Le offerte WindTre tentano di rispondere alle esigenze di un maggior numero di clienti possibili proponendo ognuna delle soglie differenti di minuti, SMS e Giga e adeguando ad essere il costo di rinnovo previsto. La WindTre DI PIÙ FULL 5G, ad esempio, si dimostra adeguata a tutti gli utenti che desiderano ricevere ogni mese una buona quantità di Giga di traffico dati per la navigazione.

Offerte WindTre: costo e attivazione della DI PIÙ FULL 5G con 100 GB al mese!

La WindTre DI PIÙ FULL 5G può essere attivata da tutti i nuovi clienti, attraverso il sito ufficiale del gestore o presso uno dei punti vendita. Il costo della tariffa è di 14,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti verso l’estero

100 GB di traffico dati per la navigazione

Call center senza attese

I costi previsti dovranno essere saldati tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Tutte le offerte Easy Pay di WindTre prevedono il pagamento attraverso una delle modalità appena elencate. I nuovi clienti, dunque, dovranno indicare la modalità che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione dell’offerta.

La WindTre DI PIÙ FULL 5G è soltanto una delle offerte disponibili. I clienti che necessitano di una maggiore quantità di Giga possono optare per la Unlimited 5G, che permette di ottenere ogni mese Giga illimitati. Nel caso in cui, invece, si desideri ricevere una quantità minore di traffico dati e andare incontro a una spesa più bassa, sarà possibile optare per la WindTre DI PIÙ LITE 5G.