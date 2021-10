WindTre ha aggiornato ancora una volta la lista degli smartphone a rata zero euro al mese, cambiando la scadenza e sostituendo un cellulare Xiaomi con un modello più recente.

L’iniziativa in questione, denominata “Operazione Smartphone Incluso”, è dedicata a un target specifico di già clienti, che per effettuare l’acquisto devono recarsi in un negozio WindTre dovranno capire se la propria SIM è compatibile ed eventualmente formalizzare il contratto.

Per usufruire della promo è necessario possedere una SIM attiva da almeno 6 mesi con un’offerta tariffaria che prevede un costo mensile di almeno 5,99 euro.

In questo modo il cliente WindTre può acquistare il dispositivo prescelto in 24 rate mensili da 0 euro, pagandone solo una al “Prezzo Fedeltà”.

Quest’ultimo deve essere pagato direttamente al concessionario al momento della sottoscrizione del contratto, ma deve essere aggiunto al costo di attivazione del nuovo canone di rata, pari a 4,99 euro una tantum.

Il regolamento dell’iniziativa prevede inoltre che, al momento della sottoscrizione del piano di rateizzazione, il cliente si impegni a pagare regolarmente le mensilità dovute all’offerta tariffaria e al rispetto delle altre condizioni previste dalla vendita rateale.

Lista smartphone

La lista completa degli smartphone acquistabili con questa promo:

Oppo A54 5G : a 99,99 euro una tantum;

: a 99,99 euro una tantum; Samsung Galaxy A12 128GB con prezzo fedeltà: a 99,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 99,99 euro una tantum; Xiaomi Redmi 10 128GB con prezzo fedeltà: a 99,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 99,99 euro una tantum; Xiaomi Redmi 10 64GB con prezzo fedeltà: a 89,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 89,99 euro una tantum; Oppo A16 con prezzo fedeltà: a 69,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 69,99 euro una tantum; TCL 20R 5G con prezzo fedeltà: a 59,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 59,99 euro una tantum; Samsung Galaxy A03s con prezzo fedeltà: a 59,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 59,99 euro una tantum; ZTE Blade A51 con prezzo fedeltà: a 29,99 euro una tantum;

con prezzo fedeltà: a 29,99 euro una tantum; TCL 20 SE con prezzo fedeltà: a 29,99 euro una tantum;

Come già accennato, rispetto al listino precedente è stato rimosso il Redmi 9 a 59,99 euro una tantum, ma al suo posto è stato aggiunto lo Xiaomi Redmi 10 da 128GB, acquistabile con un prezzo una tantum di 99,99 euro.