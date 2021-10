Probabilmente molti di voi non sanno che è già attivo da qualche giorno, ma magari non tutti ne sono a conoscenza. Stiamo parlando dello store Lucca Comics & Games 2021 ufficiale su Amazon.

Il colosso dell’e-commerce anche quest’anno ha stretto un accordo con la città di Lucca e con i vari brand coinvolti, proponendosi come negozio online ufficiale dell’iniziativa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lucca Comics 2021: non potete andare? c’è la pagina ufficiale su Amazon

Viste le straordinarie misure di sicurezza adottate quest’anno per far sì che l’evento si potesse tenere in presenza, i biglietti complessivamente venduti non sono poi così tanti. La città di Lucca infatti è abituata ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori, ma considerata la vendita di biglietti drasticamente limitata, non sappiamo quante persone effettivamente invaderanno il centro storico.

In ogni caso per acquistare le novità che in parte saranno svelate proprio tra i padiglioni e gli edifici adibiti al Lucca Comics & Games, viene in vostro soccorso Amazon. La sezione è ben organizzata, ed è a sua volta suddivisa in sotto sezioni dove ad esempio sarà possibile trovare sconti, promozioni, il negozio Edizioni Speciali, videogiochi, giocattoli e giochi da tavolo, costumi, make up, fumetti, libri e molto alro ancora.

Ci sono anche gli store dedicati ad alcuni dei marchi più importanti presenti all’iniziativa, come Star Comics, Mondadori, Giunti. Vi conviene insomma tenere d’occhio la sezione nei prossimi giorni, visto che potrebbero anche esserci nuovi prodotti o sconti speciali.