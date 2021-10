Trony non vuole sentire ragioni e prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti in negozio, con l’ultima campagna promozionale punta a scontare tutto e di tutto, proponendo una riduzione fissa applicata su ogni singolo acquisto effettuato.

L’unico modo per approfittare dell’ottima soluzione di Trony, consiste nel recarsi personalmente in negozio, senza però porre distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. I clienti potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui supereranno i 199 euro di spesa effettivi, ricordando comunque che i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale coprirà solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Trony: questi sconti sono imprendibili

All’interno del volantino Trony si trova l’amatissimo Sconto IVA, la perfetta occasione per riuscire a spendere decisamente meno del previsto sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza dover limitare la scelta ad una specifica porzione di oggetti. Lo sconto fisso è pari al 18,03%, viene applicato sullo scontrino, non viene proposto un buono da spendere successivamente, né un rimborso ricevuto direttamente sul conto corrente.

La riduzione non corrisponde al 22% per un motivo molto semplice, l’IVA viene applicata direttamente ad un listino inferiore rispetto al prezzo finale, ciò sta a significare che scorporandola avrà una incidenza a sua volta più bassa. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti interamente sul sito ufficiale di Trony, ove si troveranno tutti gli sconti più interessanti.